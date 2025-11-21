Playoff, road to Mondiali: Montella contro la Romania, sono dolori tra Zielinski e Asllani

Marco Materazzi, uno degli eroi del Mondiale 2006, ha sorteggiato le palline degli accoppiamenti delle Nazionali che dovranno affrontare gli spareggi di marzo. Oltre all'Italia, che sfiderà l'Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo, spiccano anche le sorti dei restanti Paesi. In corsa per la speranza di staccare il tanto agognato pass per il torneo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada in programma questa estate. La lotteria ha riservato Galles-Bosnia Erzegovina, in linea con il possibile tragitto degli Azzurri di Gattuso qualora dovessero valicare lo scoglio Irlanda del Nord: infatti, la vincente tra la banda di Bellamy e la Nazionale di Edin Dzeko sfiderebbe poi in finale l'Italia.

Oltre a questo, spazio al Gruppo B con il match tutto da vivere tra l'Ucraina di Sudakov e la Svezia dall'arsenale offensivo (Gyokeres-Isak) che voleva evitare la nostra Nazionale. Strettamente connesso l'esito del secondo match della verità tra Polonia e Albania: chi passerà indenne lo scontro diretto tra Zielinski e l'ex compagno di squadra all'Inter Asllani se la vedrà contro una tra Ucraina e Svezia.

Vincenzo Montella e la Turchia degli 'italiani' Yildiz, Celik e Calhanoglu ha pescato la Romania di alcuni ex Serie A, tra cui Man e Mihaila, così come Radu tra i pali. Occhio di riguardo alla partita del binario parallelo del girone C, tra Slovacchia e Kosovo: l'ultima speranza per credere nella qualificazione diretta ai Mondiali, salvo prima passare dalla finale contro la fortunata a uscire indenne dal duello Turchia-Romania.

Ultimo, ma pur sempre importante, il Gruppo D dove sono state accoppiate Danimarca e Macedonia del Nord (era tra le possibili avversarie dell'Italia agli spareggi): Eriksen e compagni proveranno a scacciare via il fantasma dell'Italia - eliminata da Elmas e la sua banda dall'edizione della Coppa del Mondo 2022 - per poi ritrovarsi ad una gara secca contro la vincente di Repubblica Ceca-Irlanda.

Chiudendo il capitolo Europa, passiamo agli altri continenti. E allora la Nuova Caledonia affronterà la Giamaica (scottata dalla qualificazione del Curaçao al suo posto), in finale la vincente troverà la Repubblica Democratica del Congo, memore dell'eliminazione impartita a Osimhen e la sua Nigeria ai calci di rigore. Bolivia e Suriname invece lotteranno fino all'ultimo e chi passerà, si giocherà la qualificazione in finale contro l'Iraq. A un passo dalle porte del paradiso.

Regole spareggi. I playoff europei per il Mondiale 2026 prevedono 16 nazionali distribuite in 4 mini-tabelloni. Ogni percorso si gioca con semifinale e finale in gara secca. Chi passa la semifinale accede alla finale del proprio percorso, anch’essa secca e disputata in casa di chi vince un secondo sorteggio.