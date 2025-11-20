Playoff Mondiali, oggi il sorteggio: fasce e schede delle 12 possibili avversarie dell'Italia
Ancora qualche ora e sapremo il quadro dei playoff dell'area europea per le qualificazioni ai prossimi Mondiali con il sorteggio da Zurigo. Un momento molto importante per l'Italia: dopo due kermesse mancate, un appello da non fallire.
L’Italia al primo turno affronterà una tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Con le gare di questa sera si è delineato il quadro delle possibili avversarie nell’ambito della semifinale dei playoff per l’accesso ai Mondiali, che l’Italia giocherà in casa. Poi, l'eventuale finale con una vincitrice tra seconda e terza fascia.
PRIMA FASCIA - Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia
SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles
TERZA FASCIA - Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo
QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord
Di seguito le schede di ciascuna delle 12 nazionali che potrebbero sfidare l'Italia nei prossimi due turni di playoff.
- Le possibili avversarie dell’Italia: la Romania degli ex Parma e di Lucescu
- Le possibili avversarie dell’Italia: l'Irlanda del Nord punta sui ragazzi di Liverpool
- Le possibili avversarie dell’Italia: la Macedonia del Nord fa paura solo per Palermo
- Le possibili avversarie dell’Italia: la Svezia, vecchi fantasmi e nuovi bomber. In crisi
- Le possibili avversarie dell’Italia: l'Irlanda del giallorosso Ferguson. E di un dentista
- Le possibili avversarie dell’Italia: l'Albania dei tanti volti noti. Il colpo l'ha già fatto
- Le possibili avversarie dell’Italia: la Bosnia del Cigno di Sarajevo
- Le possibili avversarie dell’Italia: Zhegrova in panchina anche nel Kosovo di Rrahmani
- Le possibili avversarie dell'Italia: la Polonia di Lewandowski. Che riesce a cacciare un ct
- Le possibili avversarie dell’Italia: la Slovacchia con il cervello a Napoli
- Le possibili avversarie dell'Italia: la Repubblica Ceca sogna l'impresa con un ct ad interim
- Le possibili avversarie dell'Italia: vietato sottovalutare il talento offensivo del Galles
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.