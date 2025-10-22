Un talento al giorno, Vasilije Kostov: il nuovo Modric è nato in Serbia
Vasilije Kostov è considerato in patria uno dei talenti emergenti più promettenti degli ultimi anni, specie in un ruolo dove il calcio serbo fatica a sfornare giocatori di alto livello. E sono già partiti i paragoni con Luka Modric: dotato di una struttura fisica analoga, di notevole qualità tecnica e di una notevole precocità nell'affrontare palcoscenici importanti, Vasilije Kostov ha fatto parlare di sé. A soli 17 anni e 5 mesi, ha debuttato con la nazionale maggiore serba nell'ultima pausa internazionale, lanciato da un'autentica leggenda come Dragan Stojkovic. I 15 minuti giocati contro l'Albania lasciano presagire che questa sia solo la prima di molte presenze con la maglia della Serbia.
Nel modulo 4-2-3-1 dello Stella Rossa, Kostov dimostra la sua versatilità ricoprendo diverse posizioni. Nonostante il diciassettenne sia principalmente un centrale di centrocampo con una straordinaria visione di gioco, la sua abilità ha spinto l'allenatore a utilizzarlo spesso anche come trequartista. Inoltre, nel derby eterno di Belgrado contro il Partizan, è stato schierato come ala destra d'attacco per contenere le progressioni del terzino sinistro rivale. La sua dote di essere ambidestro gli permette, inoltre, di concludere in porta con grande naturalezza.
Nome: Vasilije Kostov
Data di nascita: 11 maggio 2008
Nazionalità: serbo
Ruolo: centrocampista centrale
Squadra: Stella Rossa
Assomiglia a: Luka Modric
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.