Un talento al giorno, Vasilije Kostov: il nuovo Modric è nato in Serbia

Vasilije Kostov è considerato in patria uno dei talenti emergenti più promettenti degli ultimi anni, specie in un ruolo dove il calcio serbo fatica a sfornare giocatori di alto livello. E sono già partiti i paragoni con Luka Modric: dotato di una struttura fisica analoga, di notevole qualità tecnica e di una notevole precocità nell'affrontare palcoscenici importanti, Vasilije Kostov ha fatto parlare di sé. A soli 17 anni e 5 mesi, ha debuttato con la nazionale maggiore serba nell'ultima pausa internazionale, lanciato da un'autentica leggenda come Dragan Stojkovic. I 15 minuti giocati contro l'Albania lasciano presagire che questa sia solo la prima di molte presenze con la maglia della Serbia.

Nel modulo 4-2-3-1 dello Stella Rossa, Kostov dimostra la sua versatilità ricoprendo diverse posizioni. Nonostante il diciassettenne sia principalmente un centrale di centrocampo con una straordinaria visione di gioco, la sua abilità ha spinto l'allenatore a utilizzarlo spesso anche come trequartista. Inoltre, nel derby eterno di Belgrado contro il Partizan, è stato schierato come ala destra d'attacco per contenere le progressioni del terzino sinistro rivale. La sua dote di essere ambidestro gli permette, inoltre, di concludere in porta con grande naturalezza.

Nome: Vasilije Kostov

Data di nascita: 11 maggio 2008

Nazionalità: serbo

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Stella Rossa

Assomiglia a: Luka Modric