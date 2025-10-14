Un talento al giorno, Riley Ebho: il prossimo James per il Chelsea?

Riley Ebho è un promettente terzino destro di 16 anni che si è recentemente unito all'Academy del Chelsea dopo aver lasciato il settore giovanile del West Ham. Riconosciuto per il suo talento, l'acquisizione di Ebho rappresenta una mossa strategica per il Chelsea, che continua a rafforzare i propri ranghi giovanili con giocatori ad alto potenziale. Il suo trasferimento in una delle migliori accademie della Premier League è un chiaro segnale della sua potenziale crescita come futuro giocatore della prima squadra.

Entrare nella rinomata Academy del Chelsea – che ha cresciuto giocatori come Reece James e Cole Palmer – offre a Ebho accesso a coaching d'élite, strutture all'avanguardia e opportunità competitive in tornei giovanili di alto livello, come la Youth League e la Premier League 2. A 16 anni, Ebho si trova in una fase cruciale del suo sviluppo. La sua progressione dipenderà dalla capacità di adattarsi agli elevati standard del Chelsea, competere in una squadra di grande talento e, potenzialmente, guadagnarsi opportunità con l'Under 18 o l'Under 21 nel prossimo futuro.

Nome: Riley Ebho

Data di nascita: 19 gennaio 2009

Nazionalità: inglese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Reece James