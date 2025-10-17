Un talento al giorno, Rion Ichihara: il centrale dei sogni del Mondiale Under 20

Tra i grandi protagonisti al Mondiale Under 20 spicca Rion Ichihara, nato il 7 luglio 2005 a Saitama in Giappone, un promettente difensore centrale di nazionalità giapponese, alto 187 cm e con un piede destro dominante, che pesa circa 74 kg. A 20 anni, Ichihara si sta affermando come una delle giovani stelle del calcio nipponico, noto per la sua fisicità imponente e la capacità di leggere il gioco in anticipo, rendendolo un baluardo affidabile in difesa.

Il suo approccio al gioco è quello del centrale moderno: aggressivo negli interventi, preciso nei passaggi lunghi per innescare contropiedi e disciplinato nel posizionamento, con una valutazione media molto alta nelle apparizioni stagionali. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato resilienza in partite ad alta intensità, come quelle contro rivali diretti in J League, dove la sua altezza lo rende dominante nei duelli aerei. Potrebbe seguire le orme di talenti come Takehiro Tomiyasu, diventando un nome di riferimento per la nazionale Samurai Blue nei prossimi Mondiali.

Nome: Rion Ichihara

Data di nascita: 7 luglio 2005

Nazionalità: giapponese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: NEOM

Assomiglia a: Takehiro Tomiyasu