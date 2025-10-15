Un talento al giorno, Saimon Bouabré: il fantasista che ha spaccato il Mondiale

"Liberato" dal NEOM per la fase finale del Mondiale Under 20, Saïmon Nadélia Bouabré è diventato subito un fattore per la Francia durante la competizione: nato il 1° giugno 2006 a Saint-Étienne in Francia, è un talentuoso centrocampista offensivo di nazionalità francese e origini ivoriane, con un'altezza di 1,74 metri e un piede destro dominante. A 19 anni, Bouabré rappresenta una delle promesse più luminose del calcio francese, noto per la sua visione di gioco acuta e la capacità di incidere nelle fasi decisive delle partite.

Cresciuto in un contesto calcistico fervido, ha iniziato la sua formazione nelle giovanili dell'AS Saint-Étienne, passando poi all'Andrézieux-Bouthéon FC, dove ha affinato le sue doti tecniche. La sua carriera giovanile è stata segnata da un debutto precoce nelle categorie Under del Monaco, club che lo ha notato per il suo potenziale da leader in mezzo al campo. Bouabré ha esordito nel calcio professionistico con il Monaco in Ligue 1 durante la stagione 2023-2024, dove ha collezionato apparizioni limitate ma significative, contribuendo con assist e gol in partite chiave, come dimostrato nel match contro il Nantes. Il suo stile di gioco è quello del classico numero 10 moderno: elegante nel controllo palla, letale negli ultimi metri con dribbling esplosivi e tiri precisi, ma anche disciplinato in fase di non possesso.

Nome: Saïmon Nadélia Bouabré

Data di nascita: 1 giugno 2006

Nazionalità: francese

Ruolo: fantasista

Squadra: NEOM

Assomiglia a: