Un talento al giorno, Chema Andrés: il pivot di centrocampo cresciuto nel Real

Oggi alle 06:00
Simone Lorini

Il Real Madrid ha le idee chiarissime per il futuro ed è pronto a chiudere per il ritorno di Chema Andrés, dopo averlo venduto allo Stoccarda pochi mesi fa: Andrés è un centrocampista completo, che unisce doti fisiche, tecniche e tattiche, con un potenziale che lo rende un candidato per un futuro ritorno al Real Madrid, dove potrebbe emulare il percorso di crescita di un Rodri. La sua esperienza allo Stoccarda sta consolidando queste qualità, facendolo emergere come uno dei giovani talenti più promettenti della Bundesliga.

Andres è un pivot difensivo con caratteristiche che lo rendono un profilo moderno e versatile, ideale per il calcio ad alta intensità della Bundesliga. Alto 1,93 m, combina un'imponente presenza fisica con una sorprendente agilità e qualità tecnica, sviluppate nella cantera del Real Madrid. Chema eccelle nel ruolo di mediano davanti alla difesa, dove dimostra un'ottima intelligenza tattica. Anticipa le giocate avversarie, intercettando palloni e rompendo le linee di passaggio con un posizionamento disciplinato, paragonato a quello di Sergio Busquets. Dotato di un buon primo tocco e di una visione di gioco solida, gestisce il pallone con calma sotto pressione, avviando l'azione con passaggi precisi, sia corti che lunghi.

Nome: Chema Andres

Data di nascita: 25 aprile 2005

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Stoccarda

Assomiglia a: Sergio Busquets

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
