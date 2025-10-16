Un talento al giorno, Paul Okon-Engstler: di padre in figlio, nel solco della leggenda

Tra i talenti che si sono messi in evidenza durante il Mondiale in Cile c'è sicuramente anche Paul Michael Junior Okon-Engstler, nato il 24 gennaio 2005 a Gand in Belgio, talentuoso centrocampista difensivo di nazionalità australiana, con origini belgiche e italiane, alto 1,86 metri e di piede sinistro. A 20 anni, Okon-Engstler è una delle nuove leve del calcio australiano, figlio dell'ex nazionale australiano Paul Okon, leggenda del calcio aussie con oltre 26 presenze in nazionale.

Cresciuto in un ambiente calcistico d'élite, si è trasferito in Australia nel 2006 quando il padre firmò per i Newcastle Jets, iniziando la sua formazione con i Marconi Stallions, club storico dove anche il genitore aveva mosso i primi passi. Okon-Engstler ha debuttato tra i pro con il Western Sydney Wanderers in A-League, dove ha collezionato minuti preziosi nelle stagioni giovanili, mostrando un mix di fisicità e tecnica che ha attirato l'attenzione europea. Nel luglio 2022, a soli 17 anni, ha firmato un contratto triennale con lo Sporting CP, passando alla squadra B in Liga 3, dove ha disputato oltre 20 partite, affinando la sua disciplina tattica in un contesto competitivo. Adesso è passato al Gent, altra scuola ottima per lo sviluppo individuale.

Nome: Paul Michael Junior Okon-Engstler

Data di nascita: 24 gennaio 2005

Nazionalità: australiano

Ruolo: mediano

Squadra: Gent

Assomiglia a: Paul Okon