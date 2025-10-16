Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Un talento al giorno, Paul Okon-Engstler: di padre in figlio, nel solco della leggenda

Un talento al giorno, Paul Okon-Engstler: di padre in figlio, nel solco della leggendaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Tra i talenti che si sono messi in evidenza durante il Mondiale in Cile c'è sicuramente anche Paul Michael Junior Okon-Engstler, nato il 24 gennaio 2005 a Gand in Belgio, talentuoso centrocampista difensivo di nazionalità australiana, con origini belgiche e italiane, alto 1,86 metri e di piede sinistro. A 20 anni, Okon-Engstler è una delle nuove leve del calcio australiano, figlio dell'ex nazionale australiano Paul Okon, leggenda del calcio aussie con oltre 26 presenze in nazionale.

Cresciuto in un ambiente calcistico d'élite, si è trasferito in Australia nel 2006 quando il padre firmò per i Newcastle Jets, iniziando la sua formazione con i Marconi Stallions, club storico dove anche il genitore aveva mosso i primi passi. Okon-Engstler ha debuttato tra i pro con il Western Sydney Wanderers in A-League, dove ha collezionato minuti preziosi nelle stagioni giovanili, mostrando un mix di fisicità e tecnica che ha attirato l'attenzione europea. Nel luglio 2022, a soli 17 anni, ha firmato un contratto triennale con lo Sporting CP, passando alla squadra B in Liga 3, dove ha disputato oltre 20 partite, affinando la sua disciplina tattica in un contesto competitivo. Adesso è passato al Gent, altra scuola ottima per lo sviluppo individuale.

Nome: Paul Michael Junior Okon-Engstler

Data di nascita: 24 gennaio 2005

Nazionalità: australiano

Ruolo: mediano

Squadra: Gent

Assomiglia a: Paul Okon

Articoli correlati
Altre notizie Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Paul Okon-Engstler: di padre in figlio, nel solco della leggenda... Un talento al giorno, Paul Okon-Engstler: di padre in figlio, nel solco della leggenda
Un talento al giorno, Saimon Bouabré: il fantasista che ha spaccato il Mondiale Un talento al giorno, Saimon Bouabré: il fantasista che ha spaccato il Mondiale
Un talento al giorno, Riley Ebho: il prossimo James per il Chelsea? Un talento al giorno, Riley Ebho: il prossimo James per il Chelsea?
Un talento al giorno, Daniel Bameyi: il futuro delle Super Eagles nel mirino del... Un talento al giorno, Daniel Bameyi: il futuro delle Super Eagles nel mirino del Torino
Un talento al giorno, Chema Andrés: il pivot di centrocampo cresciuto nel Real Un talento al giorno, Chema Andrés: il pivot di centrocampo cresciuto nel Real
Un talento al giorno, Saïd El Mala: il Colonia punta su di lui per centrare la salvezza... Un talento al giorno, Saïd El Mala: il Colonia punta su di lui per centrare la salvezza
Un talento al giorno, Christian Kofane: due gol in una settimana, è il futuro Un talento al giorno, Christian Kofane: due gol in una settimana, è il futuro
Un talento al giorno, Dylan Tomás Gorosito: una delle certezze per l'Argentina che... Un talento al giorno, Dylan Tomás Gorosito: una delle certezze per l'Argentina che verrà
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
2 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
5 Ibra: "Quella volta che l'Olimpico mi urlo 'zingaro'. Ne volevo di più, mi caricava"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico"
Immagine top news n.1 I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers
Immagine top news n.2 Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"
Immagine top news n.3 Totti sorprende: "Dybala o Lautaro? Fortissimi, ma per Roma-Inter scelgo Cristante"
Immagine top news n.4 L'assurda gestione degli USA su Pulisic irrita il Milan. Che rischia di essere danneggiato
Immagine top news n.5 Inter, c'è (ancora) la mano di Inzaghi: i risultati trascinano il bilancio record
Immagine top news n.6 Golden Boy, a Genova svelato l’elenco dei 25 finalisti per il 2025: c'è Pio Esposito
Immagine top news n.7 L'Inter ha approvato il bilancio per il 2024-2025: utile di 35 milioni, ricavi record per la Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Bonaiti: "È la mia città, voglio essere un esempio per tutti con questa maglia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, c'è fiducia in vista dei playoff? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Miranda: "Vogliamo andare lontano in Europa League. Se vinciamo la coppa, meglio"
Immagine news Serie A n.4 Ibrahimovic: "Il Milan mi ha dato felicità e amore. Mi manca l'adrenalina in campo"
Immagine news Serie A n.5 Occhio a Zirkzee, per gennaio la Serie A può diventare un'opzione
Immagine news Serie A n.6 Ibra: "Quella volta che l'Olimpico mi urlo 'zingaro'. Ne volevo di più, mi caricava"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "La vittoria della Serie B mi manca. Ma è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.2 Prosegue la preparazione della Samp in vista dell'Entella: ancora terapie per Pafundi
Immagine news Serie B n.3 Bari, buone notizie dell'infermeria in vista della Reggiana: torna in gruppo Nikolaou
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Caligara: "Vivarini è molto preparato, guardare la classifica adesso è sbagliato"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Benedetti torna in gruppo. Solo scarico per il rientrante Cherubini
Immagine news Serie B n.6 Empoli, retroscena panchina: il club rivoleva D'Aversa che ha risolto. Spezia sullo sfondo?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, parla l'ex Pagliari: "La cosa più preoccupante è il disamore della piazza"
Immagine news Serie C n.2 Il Ravenna verso il big match con l'Arezzo. Anacoura: "Motivazioni? Vengono da sole"
Immagine news Serie C n.3 Lega Pro, Zola: "Felici dell'esperimento FVS. Ha responsabilizzato allenatori e giocatori"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, arriva anche l'addio con Menta. Il club ha deciso per l'interruzione del rapporto
Immagine news Serie C n.5 La Vis Pesaro nel mirino e la gioia della Nazionale. Pontedera, Vannucchi si racconta
Immagine news Serie C n.6 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile ko col Barca. Rossettini: "La prestazione, però, c'è stata: andiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women , Piovani: "Dalle sconfitte di cresce, e lo abbiamo dimostrato in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup: le qualificate agli Ottavi. C'è l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Niente da fare per la Roma Femminile: ko anche col Barca in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women-Vernis, è guerra aperta: la calciatrice è sparita, il club si tutela legalmente
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile-Barcellona, le ufficiali: Viens unico riferimento offensivo giallorosso
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?