Un talento al giorno, Omar Khedr: un esterno da milioni... di followers

Ancora talenti proveniente dal Mondiale Under 20: parliamo oggi di Omar Khedr Ismail Ahmed Hamdin, nato il 25 maggio 2006 ad Alessandria d'Egitto, talentuoso esterno sinistro di nazionalità egiziana, alto 1,75 metri e con un piede destro dominante, capace di essere determinante soprattutto in un centrocampo a cinque.

A 19 anni, Khedr rappresenta una delle promesse più luminose del calcio africano, noto per la sua velocità esplosiva e la capacità di dribbling letale negli spazi stretti, rendendolo un'arma letale sulle fasce. La sua storia inizia nelle giovanili dell'Embercap Club, passando poi a un provino con l'Haras El Hodoud all'età di nove anni, dove ha dimostrato un potenziale precoce. Nel gennaio 2023, insieme ai compagni Mohamed Negm e Marwan Mahmoud, ha sostenuto un provino con il Vitória de Guimarães in Portogallo, segnando in un'amichevole 2-2 contro la loro squadra giovanile, un episodio che ha accelerato il suo profilo internazionale. Oltre al campo, Khedr ha guadagnato milioni di follower sui social grazie a un gesto virale: durante un allenamento, ha dato acqua a un gatto randagio assetato entrato in campo, un atto di empatia che ha amplificato la sua immagine positiva.

Nome: Omar Khedr

Data di nascita: 25 maggio 2006

Nazionalità: egiziano

Ruolo: esterno sinistro

Squadra: Aston Villa

Assomiglia a: Theo Hernandez