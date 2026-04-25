Atalanta, problemi per Bernasconi. L'Eco di Bergamo: "Trauma al ginocchio, Cagliari a rischio"
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"Atalanta, problemi per Bernasconi. Trauma al ginocchio, Cagliari a rischio" scrive L'Eco di Bergamo in prima pagina quest'oggi soffermandosi sull'infortunio rimediato dal laterale mancino. Il giocatore nerazzurro era uscito dal campo dolorante nel match di Coppa Italia contro la Lazio e ora è a rischio per la gara contro il Cagliari.
Coinvolto in uno scontro di gioco col laziale Patric intorno al decimo minuto del secondo tempo della semifinale di Coppa Italia mercoledì a Bergamo, l’esterno sinistro classe 2003 soffre di un trauma distrattivo al ginocchio destro. Resta in attesa di approfondimenti diagnostici ma contro i sardi lunedì sera difficilmente sarà in campo.
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