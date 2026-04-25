Per Mazzitelli e Pavoletti niente Cagliari-Atalanta. L'Unione Sarda: "Ancora rinviato il rientro"
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"Per Mazzitelli e Pavoletti niente Cagliari-Atalanta: ancora rinviato il rientro" scrive L'Unione Sarda. Il centrocampista si è infortunato al polpaccio, il capitano convive coi soliti fastidi al ginocchio: entrambi non ci saranno per la sfida di lunedì sera contro l'Atalanta.
L'assenza di Mazzitelli in realtà era già sicura (ne avrà almeno per un’altra settimana, se non due), quella del secondo continua a prolungarsi dal rientro dopo la sosta. Fuori in vista di Cagliari anche i lungodegenti Mattia Felici e Riyad Idrissi.
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