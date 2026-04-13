TMW 46 milioni per un flop: Openda da oggi è un giocatore della Juventus, con 1 minuto nelle ultime 6

Nonostante Luciano Spalletti abbia smesso di fare affidamento su di lui da un mese, confinato alla panchina dal 1 marzo scorso con 0 minuti in campo nelle sfide contro Pisa, Udinese, Sassuolo, Genoa e Atalanta, per Lois Openda è scattato ieri, con la certezza di un posto in Top 10 della Juventus, il riscatto da parte del club bianconero, che verserà 46 milioni di euro nelle casse del Lipsia. A posteriori, una scelta sbagliata, a cui comunque i bianconeri sono determinati a porre rimedio con una cessione nella prossima sessione di mercato.

Una stagione difficile, con due gol in 36 presenze

Nella stagione 2025/26 Openda ha faticato a imporsi, giocando sempre meno con il passaggio di consegne tra Tudor e Spalletti, che come detto da un mese praticamente ha smesso di puntarci. Dopo le prime due presenze in Bundesliga con il RB Lipsia (50 minuti totali senza gol) e il passaggio alla Juve in prestito, ha collezionato 23 presenze in Serie A (6 da titolare) realizzando 1 gol e 0 assist, più 8 presenze e 1 gol in Champions League, per un totale di 36 partite e 2 gol complessivi. Di seguito il suo utilizzo nel 2026:

03/01/2026: Juventus 1-1 Lecce (13 minuti)

06/01/2026: Sassuolo 0-3 Juventus (15 minuti)

12/01/2026: Juventus 5-0 Cremonese (7 minuti)

17/01/2026: Cagliari 1-0 Juventus (24 minuti)

21/01/2026: Juventus 2-0 Benfica (20 minuti)

25/01/2026: Juventus 3-0 Napoli (0 minuti)

28/01/2026: Monaco 0-0 Juventus (90 minuti)

01/02/2026: Parma 1-4 Juventus (9 minuti)

05/02/2026: Atalanta 3-0 Juventus (9 minuti)

08/02/2026: Juventus 2-2 Lazio (7 minuti)

14/02/2026: Inter 3-2 Juventus (12 minuti)

17/02/2026: Galatasaray 5-2 Juventus (9 minuti)

21/02/2026: Juventus 0-2 Como (74 minuti)

25/02/2026: Juventus 3-2 Galatasaray (11 minuti)

01/03/2026: Roma 3-3 Juventus (1 minuto)

07/03/2026: Juventus 4-0 Pisa (0 minuti)

14/03/2026: Udinese 0-1 Juventus (0 minuti)

21/03/2026: Juventus 1-1 Sassuolo (0 minuti)

06/04/2026: Juventus 2-0 Genoa (0 minuti)

11/04/2026: Atalanta 0-1 Juventus (0 minuti)