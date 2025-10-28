A Bergamo Allegri sceglie ancora Gimenez. E viene spiegato il motivo

Massimiliano Allegri in conferenza non si è sbottonato più di tanto sulle scelte di formazione, un po' perché i giocatori infortunati sono ancora tanti e non ci sarà bisogno di chissà quale creatività, un po' perché quelle poche situazioni da 50-50 vuole definirle all'ultimo. Quello in attacco è il ballottaggio maggiore e oggi Allegri ha parlato così di Gimenez: "Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Non è che con la Fiorentina entra e fa bene allora deve giocare. Poi col Pisa non fa una buona partita e allora deve essere tenuto fuori. Uno è bravo o non è bravo. Gimenez è un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan".

Gioca lui

Comunque un'investitura da parte di Max che continua a proteggere il suo centravanti nella speranza che prima o poi possa sbloccarsi. Il vantaggio di avere El Bebote ricade soprattutto su Leao che potrebbe essere più libero di svariare e di essere perciò incisivo. Con il suo ruolo da "numero 9", poi, Gimenez dovrebbe e potrebbe attirare a sè le attenzioni dei fisici centrali nerazzurri: questo però dipende molto dalla condizione mentale del giocatore.