Croazia, Dalic annuncia i convocati per le qualificazioni mondiali: 5 "italiani" in lista

Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalić, ha ufficializzato la lista dei convocati per le ultime due gare di qualificazione ai Mondiali, introducendo alcune novità e diversi ritorni inattesi.

La selezione biancorossa, saldamente al comando del proprio girone, affronterà le Isole Faroe a Rijeka il 14 novembre, prima di chiudere in trasferta contro il Montenegro tre giorni più tardi. Con la qualificazione per il Mondiale del 2026 (in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico) ormai vicina, Dalić ha scelto di sfruttare le ultime sfide per sperimentare e dare spazio a nuovi talenti.

"Abbiamo voluto premiare chi ci ha portato fin qui ha dichiarato il CT - ma allo stesso tempo aprire le porte a giocatori che si stanno distinguendo nei club. Ogni raduno deve servire a migliorare il nostro gioco e la nostra unità di gruppo". Tra i ritorni spiccano Nikola Vlašić e Igor Matanović, quest’ultimo richiamato dopo le buone prestazioni in campionato. Lovro Majer resta invece nella lista delle riserve.

La squadra si ritroverà il 10 novembre a Zagabria prima di partire per Rijeka. Il giorno 16, la Croazia volerà a Podgorica per l’ultima sfida del girone, che potrebbe sancire la qualificazione diretta.

Convocati della Croazia per le sfide con Isole Faroe e Montenegro:

Portieri: Livaković, Ivušić, Kotarski

Difensori: Gvardiol, Ćaleta-Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Vuškovic

Centrocampisti: Modrić, Kovačić, Pašalić, Vlašić, Jakić, Sučić, Moro, Fruk

Attaccanti: Perišić, Kramarić, Budimir, Marco Pašalić, Ivanović, Matanović

Riserve: Majer, Oršić, Luka Sučić, Baturina, Musa, Bradarić, Smolčić, Jagušić, Kovačević, Letica, Pandur, Valinčić.