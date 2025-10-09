A Roma si è consumata la pace ECA-Barcellona: ai club la gestione dei diritti dopo il 2027

Dopo l'alleanza, la UEFA è pronta sposare ancor di più l'ECA, consegnandole direttamente la gestione dei diritti commerciali delle competizioni. PSG, Manchester City e tutte le altre ricche società d’Europa potranno mettere le mani su una miniera d’oro tramite UC3, la joint venture che promette di creare valore per tutti. Sarà per questo motivo, forse, che ieri a Roma, durante l’assemblea generale dell’associazione, ha fatto capolino Joan Laporta, uno dei ribelli che insieme a Real e Juventus aeva investito e sostenuto la società A22. Ai club dunque verrà affidata data la gestione dei diritti commerciali dopo il 2027: si arriverà a 6 miliardi di introiti. Ceferin dice no al patto con la Superlega sui format.

Secondo il Corriere dello Sport, la pace potrebbe essersi consumata all’hotel Cavalieri, quando Laporta e Al Khelaifi , il presidente del Barcellona e il potente patron del PSG che in passato si diceva ragionasse di rivoluzioni con Agnelli mentre adesso guida saldamente l’ECA (da ieri EFC), si sono stretti in un caloroso abbraccio prima di sgattaiolare via.

Poco lontano, allo stesso piano dell’albergo, c’era Ceferin con i suoi più stretti collaboratori. L’inedito trio si sarebbe incontrato lontano da occhi indiscreti. Impossibile del resto negare ad un gigante del calcio come il Barça un posto a tavola.