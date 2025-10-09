Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"

L'Inter di Cristian Chivu sta piano piano prendendo forma. Dopo un inizio col freno a mano tirato sta inanellando successi sia in campionato che in Champions League ritrovando certezze. E proprio sul tecnico si è pronunciato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Henrik Mkhitaryan "È presto, lavoriamo insieme da pochi mesi, ma mi piace molto la sua cura di ogni dettaglio.

È molto meticoloso, dote dei grandi tecnici. Gli allenamenti con lui sono intensi e particolarmente divertenti. Confondono tutti, danno stimoli in più, ma sono anche decisamente duri. Ti tengono sempre concentrato, una sensazione che ti aiuta in campo. In generale, Chivu è stato bravo a farci voltare pagina mentalmente dopo la fine della stagione scorsa: il passato non si cambia, ma il futuro si può scrivere".

Il centrocampista nerazzurro ha poi commentato le voci che vedono nell'Inter la squadra da battere per lo scudetto: "È solo un gioco psicologico tra le squadre per togliere o mettere la pressione. Alla fine, tutti vogliono e possono vincere lo scudetto. Guardate la classifica: dopo 6 giornate ci sono 5-6 squadre lì in alto, qualcuna vuole per caso tirarsi fuori? Il Napoli lo ha vinto l’anno scorso, ma non possiamo negare di essere tra i favoriti pure noi: non sarà facile, ma daremo tutto per riprenderci il tricolore".