Ternana, Rizzo: "Entrati nel calcio per vivere un sogno e creare qualcosa per le persone"

Attraverso i microfoni de La Casa di C arrivano alcune dichiarazioni del nuovo patron della Ternana, Gian Luigi Rizzo in merito all'avventura nel mondo del calcio:

"Fino a un mese e mezzo fa era abbastanza lontana nei pensieri. Poi però una volta ci siamo avvicinati un po’ per la passione del calcio, un po’ per il progetto, perché bisogna anche vivere di sogni. Bisogna pure vivere di creare qualcosa che non sia solo un discorso meramente privato, ma che sia anche di possibilità di usufruire da parte del pubblico di una realizzazione, di un progetto che sia la squadra di calcio e anche delle infrastrutture, che è un aspetto fondamentale per il nostro paese".

Nella mattinata di ieri lo stesso Rizzo ha incontrato Fabio Liverani, tecnico della Prima Squadra. Questo il pensiero dell'imprenditore in merito al colloquio con l'allenatore: "L’incontro di stamattina è stato positivo, abbiamo avuto un confronto con il nostro mister. Ho voluto aspettare un po’ di tempo per rendermi conto anche di quelle che erano l’ambiente della squadra, le potenzialità della squadra stessa. Per cui è stato un confronto utile, in cui penso che era fondamentale conoscersi in modo reciproco, in modo che si possa poi proseguire su un cammino che ci deve vedere protagonisti".