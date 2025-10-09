Novara, la vittoria tarda ad arrivare. Boveri: "Avanti con Zanchetta in panchina"

La crisi del Novara non accenna a finire. Dopo otto giornate nel Girone A di Lega Pro, i piemontesi, insieme a Pro Patria e Perugia (Girone B), sono le uniche tre squadre su 60 a non aver ancora assaporato la gioia della vittoria.

La situazione, in particolare per i Gaudenti, è diventata preoccupante, tanto che la squadra non vince una partita ufficiale da ben 174 giorni, ovvero dal 18 aprile, penultima giornata dello scorso campionato (3-0 sul Trento al Piola). Da allora, tra la fine della scorsa stagione, la Coppa Italia di Serie C e l'inizio di questa, sono arrivate due sconfitte e sei pareggi in campionato, compresi i due stop considerati "sanguinosi": il derby casalingo contro la Pro Vercelli (0-1) e l'ultima gara contro l'Albinoleffe (3-2), dove il Novara aveva sciupato un doppio vantaggio acquisito in appena sette minuti.

Nonostante un avvio inferiore alle previsioni più pessimistiche e il montare del malumore della tifoseria, la proprietà del club, rappresentata dal Direttore Sportivo Federico Boveri, ha scelto la linea della fermezza e della difesa del tecnico Andrea Zanchetta.

"Abbiamo avuto espulsioni evitabili e tanti, troppi infortuni sino ad ora - si legge su Tuttosport: Bertoncini e Khailoti in difesa, Basso e Di Cosmo in mezzo al campo, Perini, Morosini, Alberti in attacco, e non è agevole dover rinunciare in ogni partita a 4, 5 potenziali titolari. In estate si è impostato un progetto nuovo a ampio raggio puntando a ringiovanire la squadra con quasi 20 nuovi giocatori e un nuovo allenatore. Ora più che mai serve tenere la barra dritta, il primo bilancio si potrà eventualmente fare a fine ottobre. Dopo la Giana avremo due gare in casa con Arzignano e Virtus Verona. Servono le vittorie e arriveranno con Zanchetta in panchina".