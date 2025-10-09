Lucioni sulla Serie B: "Palermo squadra da battere. Frosinone? Sono sorpreso"

Ospite delle colonne di TuttoB, Fabio Lucioni, ex difensore di Palermo e Frosinone si è soffermato ad analizzare l'avvio di stagione dei due club:

"Palermo squadra da battere? Sicuramente, perché non vedo competitor in grado di creare problemi ai rosanero. Il Venezia non è partito benissimo, ma si sta ritrovando e nelle ultime gare ha dimostrato il proprio valore, mentre l’Empoli sta pagando il cambio di guida tecnica e soprattutto lo scotto della retrocessione, come tutte le squadre che scendono dalla A. Lo stesso Monza, nell’attesa del closing, ha patito un po’ di confusione generale. Quanto al Modena capolista, composto da giocatori che hanno già vinto altrove e conoscono la categoria, al momento sta mettendo in difficoltà chiunque perchè è una squadra dinamica, che va forte”.

Sul Frosinone, invece, spiega: “La società non ha fatto proclami, preferendo tenere un profilo basso e facendo intendere che ci sarebbe stato un ridimensionamento a livello di spese ma non sul piano della qualità della squadra. Lo dimostra il fatto che hanno preso un allenatore, reduce da una stagione sfortunata, sì, ma bravo a mettere in difficoltà tutti, e giocatori funzionali ai suoi dettami tecnico-tattici. Ed ecco fatto un connubio vincente. Quindi non sono sorpreso dall’ottimo avvio di campionato dei ciociari”