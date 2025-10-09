"Capitano, non mollare": a Bari un murales dedicato a Igor Protti
Tanta commozione e un forte abbraccio virtuale da parte della città. Ieri, nel quartiere Poggiofranco di Bari, è stato inaugurato un murales dedicato a Igor Protti, storico bomber biancorosso.
L'iniziativa, si legge su La Gazzetta dello Sport; promossa dall’Associazione Retake Bari e realizzata dall'artista Silvio Paradiso, vuole essere un omaggio alla bandiera del Bari, che da mesi sta affrontando una dura battaglia personale.
Visibilmente commosso, l'ex attaccante ha potuto assistere alla cerimonia solo in videocollegamento telefonico, ma ha sentito tutto l'affetto dei tifosi e della comunità.
Un gesto simbolico forte, che unisce arte e sport per lanciare un messaggio di incoraggiamento al "Capitano" in questo difficile momento.
L'omaggio di Bari a Igor Protti: ecco il murale per l'ex capitano. «Simbolo di passione e grinta» https://t.co/cJwOSZeoN6
— Corriere della Sera (@Corriere) October 6, 2025
