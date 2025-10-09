TMW Pisacane sul Monza: "Squadra importante. Felice siano rimasti Carboni e Izzo"

Ospite delle colonne di TMW all'interno della rubrica 'A tu per tu' l'agente Vincenzo Pisacane ha parlato di alcuni dei suoi assistiti presenti in Serie B iniziando da Andrea Carboni e Armando Izzo del Monza:

Che succede al Monza in B?

“Allenatore e squadra importanti. L’anno scorso faceva la A. C’è stato il cambiamento societario che è durato forse troppo e ha anche scombussolato i piani di chi voleva fare il mercato ed è diventato operativo da poco”.

Carboni?

“Andrea è un giocatore da Serie A. È rimasto con la giusta mentalità e il giusto spirito. Centocinquanta presenze in A, classe 2001. È sicuramente tra i più ambiti”

Izzo?

“Armando lo conosciamo tutti. Ha raccolto meno di quanto poteva raccogliere in carriera. Ma è contento di essere rimasto al Monza”.