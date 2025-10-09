Padova, di padre in figlio. Fortin Sr: "Buono l'impatto di Mattia con la B. Lens? È presto"

Di padre in figlio la famiglia Fortin dopo Marco negli ultimi anni ha fatto emergere anche il talento di Mattia, attuale titolare dei pali del Padova in Serie B.

"L'impatto è stato molto buono - ha raccontato Fortin Sr a Il Mattino di Padova -, si è calato con umiltà e la giusta attitudine in un campionato difficile come questo. Rispetto alla Serie C il salto è notevole, specie per una squadra come il Padova che l'anno scorso era abituata a dominare e in alcune partite non concedeva praticamente nulla agli avversari. Quest'anno è diverso, in Serie B nessuna squadra domina, anche chi vince spesso, non ha mai vita facile. Mi piace come Mattia ha approcciato il campionato, con grande concentrazione, senza voler strafare".

Sulle prospettive future del figlio, il cui cartellino è di proprietà del Lens, altro club di proprietà di Joseph Oughourlian, ha dichiarato: "È successo tutto molto in fretta. In pochi giorni è nata e si è concretizzata questa trattativa che ha soddisfatto tutte e tre le parti in causa. Mattia aveva espresso il desiderio di poter restare ancora a Padova ed è stato accontentato. Ci teneva molto ad esordire in B con questa maglia. Per il resto vedremo, è ancora presto per pensare alla prossima stagione, anche perché lui dovrà dimostrare il suo valore in questo campionato".