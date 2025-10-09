Carnesecchi: "Gattuso ti fa sentire dentro qualcosa di grande. Donnarumma incredibile"

Il portiere della Nazionale Marco Carnesecchi ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Vivo Azzurro' nel terzo giorni di allenamenti a Coverciano. L'Italia sta preparando le sfide contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre) valide per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo: "Abbiamo fatto due giorni belli intensi, oggi ci sarà un altro grande allenamento e siamo pronti

Com'è il rapporto col mister?

"Bello, molto bello. Ride e scherza tantissimo, ti fa subito sentire dentro qualcosa di grande".

Qual è il primo ricordo legato alla Nazionale?

"La prima volta che sono stato qui a Coverciano, ci sono tanti poster con personaggi che hanno scritto la storia dell'Italia. Il mio ricordo principale è legato all'aver superato la porta di Coverciano. In quel periodo ero a Cremona, era uno scoprire una cosa nuova".

Ci racconti Gattuso CT?

"Lui è molto attento, sempre in contatto col preparatore dei portieri. Ci chiede di muoverci tanto, di essere sempre di supporto per i compagni. Ha una concezione dei portieri molto moderna, dobbiamo seguire e indirizzare la difesa. Cerca di farci sentire al centro del gioco, è un qualcosa che lui richiede e credo ci dia una grossa mano".

Hai fatto il portiere perché anche tuo padre ha giocato e ha ricoperto tutti gli altri ruoli?

"Sì sì, è vero (sorride, ndr). Mio papà ha giocato, mi ha aiutato tanto nei vari momenti. Da ragazzino quando non giocavo tanto, a 13-14 anni, lui mi convinse a provare ancora un altro anno ed ebbe ragione. E' colui che mi conosce meglio di tutti, anche oggi nei momenti più delicati è di grande supporto".

E Donnarumma?

"E' incredibile. Ogni volta che torno in Nazionale lo vedo sempre diverso, vivendolo giorno per giorno si capisce il ragazzo che è e quanto ci tiene a questa Nazionale. E' un ragazzo con le spalle laghe, ne ha passate tante e ora ha una grande personalità".