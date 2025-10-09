Abraham al Besiktas, rendimento a corrente alternata: i tifosi gli chiedono più gol

Tra gli ex Serie A finiti all'estero in quest'ultima finestra di mercato vi è Tammy Abraham. Quattro anni in Italia che hanno portato alla vittoria della Conference League con la Roma e poi aspettative via via disattese, col finale amaro al Milan dove pur vincendo la classifica marcatori di Coppa Italia si è ritrovato nel mezzo di una stagione complicata.

Il Besiktas lo ha preso in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni, più 2 di bonus. Come stanno procedendo questi primi mesi a Istanbul, per l'inglese? Stagione iniziata presto, con la squadra impiegnata sin dalla seconda metà di luglio con i preliminari di Europa League. Esordio bagnato da un gol ma squadra eliminata subito dal Besiktas. Illusoria anche la partenza nei preliminari di Cofnerence League: 4 reti in 2 partite ai modesti irlandesi del St. Patrick's, poi il flop contro il Losanna che ha sancito l'eliminazione dei turchi che hanno fallito persino l'accesso alla League Phase del torneo.

Una situazione che ha portato all'avvicendamento in panchina, con l'esonero di Ole Gunnar Soslkjaer. Nel mezzo di questo terremoto, Abraham è comunque il punto fermo: era titolare col norvegese e lo è anche con il nuovo allenatore, Sergen Yalçin. Abraham è arrivato per sostituire Ciro Immobile, la cui esperienza è stata al di sotto delle aspettative. Se ci fermiamo ai freddi numeri, 8 reti in 13 partite considerando tutte le competizioni sono un buon risultato, tuttavia alcuni gol, come evidenziato sopra, sono arrivati contro avversari modesti. È un giocatore apprezzato dai tifosi del Beşiktaş, ma in termini di rendimento non ha ancora mostrato un miglioramento significativo.

Il collega turco di sabah.com.tr, Aytunc Akin, che segue da vicino le vicende del Besiktas, ha così parlato dell'inglese: "I tifosi si aspettano da lui una maggiore percentuale di gol, soprattutto considerando che stelle del passato come Mario Gomez e Vincent Aboubakar hanno dato un contributo altrettanto significativo. In allenamento, lavora molto duramente e mantiene ottimi rapporti con i compagni di squadra. Tuttavia, se le sue prestazioni continueranno a questo livello per tutta la stagione, potrebbero non soddisfare tutti".

TAMMY ABRAHAM - BESIKTAS

Presenze: 13

Da titolare: 13

Reti: 8

Assist: 2