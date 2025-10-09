TMW
Cavese, fumata bianca in arrivo per Luciani: accordo annuale col difensore
TUTTO mercato WEB
Nelle scorse ore è emersa la notizia della presenza nel gruppo della Cavese, di Alessio Luciani, terzino destro classe 1990 reduce dall'esperienza alla Feralpisalò.
Una sorta di 'provino' che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha portato alla fumata bianca. Luciani verrà ufficializzato a breve dal club campano.
Pronto per lui un anno di contratto.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
2 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile