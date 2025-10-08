Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Addai, il ritorno del figlio dell’AZ Alkmaar: 70 maglie del Como in regalo per dire grazie

Addai, il ritorno del figlio dell’AZ Alkmaar: 70 maglie del Como in regalo per dire grazie TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 21:15Serie A
Yvonne Alessandro

"Il futuro è vostro". L'AZ Alkmaar ha riaccolto così Jayden Addai all'AFAS Stadion, con i tifosi a intonare cori dedicati per far sentire il calore a chi ha compiuto ogni passo da quando aveva 11 anni. La scalata nelle giovanili, fino alla prima squadra due anni fa, poi in estate ha spiccato il volo. Verso l'Italia, atterrando sulle rive del Lago e nel Como di Fabregas.

Un acquisto da 14 milioni di euro per l'esterno offensivo olandese che sta cominciando a far parlare di sé in Serie A tra dribbling, tunnel e uno contro uno spiazzanti, dopo aver siglato già il suo primo gol con la maglia biancoblù contro la Fiorentina. Intanto la scorsa domenica pomeriggio Addai ha risposto all'invito per dare l'addio all'AZ prima della partita di Eredivisie contro il Telstar. E lui non si è presentato a mani vuote.

"Avevo con me una borsa piena di magliette del Como con il mio nome. Per tutti: i giocatori, lo staff, i fisioterapisti, tutti gli allenatori con cui ho lavorato. Ne avevo impacchettate 70, quindi pensavo che me ne sarebbero avanzate un po’, ma sono sparite tutte! Tornerò di nuovo, andrò al centro giovanile e darò una maglietta a tutti i fisioterapisti e alle altre persone che mi hanno aiutato lì. Quello che ho fatto io non è nulla, se guardo tutto ciò che l’AZ ha fatto per me", ha raccontato ai microfoni di AD.nl.

Addai è stato uno dei talenti che nel 2023 hanno vinto la Youth League con l'AZ, aprendo lui stesso le marcature nella finale. Ha debuttato presto nel calcio professionistico, prima con lo Jong AZ e poi con la prima squadra. Fino alla chiamata dell'ambiziosissimo Como.

Articoli correlati
Il Toro punto fermo, Rafa smarrito. La prima pagina di QS: "Lautaro-Leao, gioie e... Il Toro punto fermo, Rafa smarrito. La prima pagina di QS: "Lautaro-Leao, gioie e timori"
Poter spendere e farlo bene. Tutto su Addai, l'ultima stellina del Como di Cesc Fabregas... Poter spendere e farlo bene. Tutto su Addai, l'ultima stellina del Como di Cesc Fabregas
Como, Addai: "Felice del gol. Voglio crescere ancora" Como, Addai: "Felice del gol. Voglio crescere ancora"
Altre notizie Serie A
Jankto: "Ai tifosi interessava solo del campo. Ranieri aveva ragione, 2 anni dopo... Jankto: "Ai tifosi interessava solo del campo. Ranieri aveva ragione, 2 anni dopo il coming out..."
Genoa, Ekhator racconta il gol col Napoli: "Non ci credevo, l'avrò visto almeno mille... Genoa, Ekhator racconta il gol col Napoli: "Non ci credevo, l'avrò visto almeno mille volte"
Lucchesi: "Pioli, ora è il momento delle scelte. La Fiorentina vive uno stallo pericoloso"... Lucchesi: "Pioli, ora è il momento delle scelte. La Fiorentina vive uno stallo pericoloso"
Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su... Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."
Sassuolo, rifatto il manto del Ricci: ora è in erba naturale come il Mapei Stadium... Sassuolo, rifatto il manto del Ricci: ora è in erba naturale come il Mapei Stadium
Ciro Ferrara: "Hojlund non arriverà a 15 gol, per McTominay difficile fare ancora... Ciro Ferrara: "Hojlund non arriverà a 15 gol, per McTominay difficile fare ancora di più"
Cacia: "La lotta-salvezza sarà un affare tra 7 squadre. Hellas Verona? L'attacco... Cacia: "La lotta-salvezza sarà un affare tra 7 squadre. Hellas Verona? L'attacco mi piace"
Scholes pazzo di Tonali: "Il miglior centrocampista in Premier League. Lo preferisco... Scholes pazzo di Tonali: "Il miglior centrocampista in Premier League. Lo preferisco a Rice"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."
2 9 ottobre 1983, clamoroso al Cibali, vince il Catania. Doppietta di Aldo Cantarutti
3 Jankto: "Ai tifosi interessava solo del campo. Ranieri aveva ragione, 2 anni dopo il coming out..."
4 Serata dolce-amara per le italiane in Europa: l'Inter stravince, la Roma crolla a Madrid
5 De Jong si espone come Rabiot: "Non è giusto andare a Miami per Villarreal-Barcellona"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Immagine top news n.1 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Immagine top news n.2 Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo
Immagine top news n.3 Lotta al 'pezzotto', la lettera inviata da Dazn agli utenti pirata: chiesto risarcimento di €500
Immagine top news n.4 Italia, prime indicazioni verso l'Estonia: avanti con la coppia Kean-Retegui
Immagine top news n.5 Napoli, esami per Lobotka e Politano dopo gli infortuni col Genoa: per entrambi c'è lesione
Immagine top news n.6 Legali Napoli sulle intercettazioni del caso Osimhen: "Non emerge illecito, normali dinamiche di mercato"
Immagine top news n.7 Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.2 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.3 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.4 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Ravenna? Una grande squadra nasce sempre da una grande società"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve una vittoria. Fiducia in Pioli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Jankto: "Ai tifosi interessava solo del campo. Ranieri aveva ragione, 2 anni dopo il coming out..."
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Ekhator racconta il gol col Napoli: "Non ci credevo, l'avrò visto almeno mille volte"
Immagine news Serie A n.4 Lucchesi: "Pioli, ora è il momento delle scelte. La Fiorentina vive uno stallo pericoloso"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, rifatto il manto del Ricci: ora è in erba naturale come il Mapei Stadium
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, distorsione alla caviglia per Abildgaard. La nota del club blucerchiato
Immagine news Serie B n.2 Monza, niente nazionale per Obiang: un problema all'anca lo trattiene in Italia
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Rubino: "Aspettavo da tanto l'esordio. E se quel pallone fosse entrato..."
Immagine news Serie B n.4 Bari con la coperta corta in difesa: difficile però che la società ricorra agli svincolati
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Bohinen lancia la sfida: "Qui per vincere, siamo i più forti della Serie B"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani: "L'infortunio di Olzer dovrebbe essere meno grave del previsto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, in arrivo un innesto d'esperienza in difesa: Luciani si allena coi campani
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono chiari"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Guglielmotti: "Nella vita c'è di peggio che un ginocchio rotto"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, ridotta la squalifica di Ercolani. Sarà in campo contro il Bra sabato
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, malumori per alcune decisioni arbitrali: il club scrive al presidente Marani
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Piovani: "Siamo arrivate a buon punto, ma possiamo e dobbiamo andare oltre"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Champions League, larghi successi per Atletico e Wolfsburg. United di misura
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, Inter sul velluto. Eintracht e Breidablik ipotecano la qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Venuti fuori i nostri limiti. Ci è mancato un pizzico di coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Greggi: "Real Madrid al top. Ci sono tante cose da migliorare e potevamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Haavi amara: "Real Madrid molto forte, non siamo contente del risultato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?