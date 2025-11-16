Albertini: "Modric fuoriclasse, Rabiot rinforzo perfetto. Centrocampo dell'Inter una garanzia"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato del derby fra Milan e Inter di domenica sera soffermandosi sull'attacco rossonero con Leao e Pulisic: "Nessuno dei due come caratteristiche è un nove - ha esordito l'ex calciatore del Milan di Sacchi e Capello - ma conta l’interpretazione che si dà al ruolo. Leao può partire al centro, a patto di non ricevere troppi palloni spalle alla porta, e poi spostarsi sulla sinistra dove contro la Roma ha fatto la differenza. Pulisic è intelligente e andrà negli spazi".

Cristian Chivu invece avrà a disposizione Thuram e Lautaro con l'obiettivo di scardinare la retroguardia rossonera: "Per la difesa del Milan sarà un bellissimo test perché quei due sono una coppia fortissima e affiatata - ha proseguito l'ex centrocampista -. I rossoneri dovranno difendere di reparto e tenere sempre alta l’attenzione".

L'ex centrocampista rossonero si è poi soffermato su quale può essere il duello chiave: "Quello a centrocampo perché lì in mezzo le due formazioni si equivalgono e hanno giocatori straordinari: Modric è un fuoriclasse, Rabiot il rinforzo perfetto perché conosceva la Serie A e Allegri; l’Inter ha lo stesso reparto che da qualche anno è una garanzia e ha aggiunto Susic".