Ferrari: "Pradè voleva lasciare a fine stagione scorsa. Pioli? Abbiamo sbagliato tutti"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, nella lunga intervista concessa all'edizione locale de La Repubblica, è tornato a parlare dell'addio del direttore sportivo Daniele Pradè: "Probabilmente era arrivato alla fine di un ciclo e già alla fine della passata stagione voleva lasciare".

Poi affronta l'argomento relativo alla scelta di Stefano Pioli: "Quando lo abbiamo preso eravamo tutti convinti che fosse la scelta migliore, ma qualcosa non ha funzionato. Abbiamo sbagliato tutti. Lui, i giocatori, la società. Commisso è il primo a soffrire di questa situazione perché come noi ci credeva tanto e ci ha dato tanto, tutto quello che gli abbiamo chiesto. Purtroppo con questi risultati non gli stiamo dando nessun motivo di soddisfazione".

Infine aggiorna sul suo stato di salute: "Ha subito un’operazione e gli serve tempo per ristabilirsi al cento per cento. Conoscendolo fino a quando non sarà in forma per affrontare il viaggio e la permanenza in Italia, non verrà a Firenze. E Rocco, insieme a sua moglie Catherine, manca tanto anche a noi perché quando è stato qui è sempre stato di grande aiuto".