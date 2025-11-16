Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"

Nella partita della 5ª giornata del Gruppo E delle Qualificazioni per i Mondiali 2026, vinta 2-0 contro la Bulgaria, il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha rilasciato dichiarazioni dopo il match: "Voglio congratularmi con i nostri ragazzi. Non è facile vincere quando giochi contro una squadra che non ha bisogno del risultato. Abbiamo avuto delle occasioni ma non le abbiamo sfruttate, il risultato avrebbe potuto essere diverso", ha rimuginato il CT. "Forse è un record, non so esattamente, ma abbiamo raccolto 12 punti nel girone. La nostra sfortuna è che nel nostro gruppo c’è la Spagna, che è al primo posto nel ranking FIFA. A causa di questa sfortuna andiamo ai play-off come secondi. Ci saranno comunque degli aspetti da valutare".

Materia di enorme interessamento, invece, il rischio squalifiche per i playoff per il prossimo cartellino giallo: "Sarebbe poco intelligente andare ai playoff con qualcuno diffidato, bisogna essere assolutamente logici in questa scelta. Mi fido anche di quelli che giocano meno. Hakan ha fatto, in termini di distanza, probabilmente la partita dove ha corso di più e alla fine aveva un po' di risentimenti, va controllato anche lui per non correre rischi inutili per martedì. Nella mia strategia già c'era la possibilità di mettere in campo una squadra pulita di cartellini".

Proseguendo, il tecnico italiano ha sottolineato che chiunque giocherà nello scontro diretto con la Spagna offrirà una buona prestazione: "Ho fiducia in ognuno dei miei giocatori, sia in quelli che scendono in campo sia in quelli che non giocano. Chiunque giochi, la nostra squadra sarà competitiva. Giochiamo a viso aperto contro tutti. Il nostro obiettivo sono i play-off", la chiosa di Montella.