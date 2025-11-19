"Allegri sulla scia di Trapattoni e Rocco": l'ex Villa vede il Milan da Scudetto

Il Milan è atteso da un test decisamente importante: il derby previsto domenica contro l'Inter può già dire molto sulle reali velleità dei rossoneri, attualmente agganciati al treno-Scudetto.

L'ex attaccante rossonero, Silvano Villa, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come ad oggi, a suo parere, l'Inter non si possa considerare con certezza come una squadra superiore al Diavolo: "Difficile dirlo, è ancora presto" - spiega - ". Penso che alla fine siano sempre quelle tre o quattro squadre a essere in lizza. Per dire, tutti danno il Napoli in crisi, ma se guardi la classifica è lì a due punti dalla vetta...", le sue parole.

Parlando del tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, Villa spiega di essere convinto che possa portare la squadra a lottare subito per lo scudetto, oltre che a tornare in Champions League. "Poi certo, il suo calcio non è in linea con il suo mentore Galeone" - fa notare - ", ma si avvicina più proprio a quello di Rocco e Trapattoni. Oggi si dice tutti sotto-palla e via con le ripartenze, prima lo chiamavamo catenaccio e contropiede. Cambia la terminologia, non la sostanza. Però, mi sembra che Leao con lui renda decisamente meglio", conclude.