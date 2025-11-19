Serie C, due turni di fuoco: la vetta del Girone A passa dagli scontri diretti
Nel Girone A di Serie C sta per aprirsi una finestra di calendario che può indirizzare in modo netto la corsa al primo posto. Le prossime due giornate mettono infatti una contro l’altra tutte le squadre della zona alta, in un incrocio continuo che può ridisegnare la classifica.
Alla 15ª giornata spiccano Union Brescia-Vicenza e Lecco-Cittadella: i biancorossi di Gallo partono da una posizione di forza, al comando con 38 punti dopo 14 turni, forti di un rendimento quasi perfetto. Dietro inseguono il Lecco a quota 30, l’Union Brescia a 28 e un Cittadella rinato, risalito fino al quarto posto con 24 punti dopo un avvio complicatissimo.
Alla 16ª giornata il copione si ripete con altri due scontri diretti: Vicenza-Lecco e Cittadella-Union Brescia, un vero e proprio mini-campionato in 180 minuti.
Un doppio turno che può dire tantissimo. Il Vicenza potrebbe scappare in fuga e blindare la vetta già prima di Natale. Ma allo stesso tempo il Cittadella, oggi più lontano, potrebbe riaprire clamorosamente i giochi per la promozione diretta, soprattutto se riuscirà a confermare la sua crescita proprio contro le rivali.
Del resto, la Serie C è terra di rimonte: dalla Cremonese che strappò il primo posto all’Alessandria, fino al Vicenza capace lo scorso anno di recuperare 13 punti al Padova, salvo poi subire il controsorpasso a poche giornate dalla fine.
Per questo i prossimi due turni diventano un crocevia: nessuno può permettersi passi falsi, e ogni risultato può cambiare la storia del campionato.
E per non farci mancare niente, nel girone B ci sarà Ascoli-Arezzo, terza in classifica con 31 punti contro la capolista a quota 35.
