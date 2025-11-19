Tagliavento: "Il VAR sbaglia di più perché interviene in casi in cui non lo avrebbe fatto"

È un anno in po' particolare per gli arbitri, che in Serie A stanno sbagliando troppo spesso. In particolare a far discutere è l'uso della tecnologia e Paolo Tagliavento, ex arbitro, ha provato a spiegare il perché a La Repubblica: "Il VAR sbaglia di più perché interviene in casi in cui nelle passate stagioni non sarebbe intervenuto. Si è posta troppo in basso l’asticella della chiamata video: in meno di un decennio si è passati da tre chiamate a giornata a tre a partita".

Tuttavia Tagliavento sottolinea l'importanza dell'introduzione di tale strumento, che lo avrebbe sicuramente aiutato a performare meglio: "I cinque errori più gravi della mia carriera - spiega senza aver alcun dubbio in merito -, il VAR li avrebbe risolti in cinque secondi, un peccato non averlo avuto. Ma se lo si usa per tutto, l’effetto è controproducente".

Tagliavento in carriera ha arbitrato dal 1999 al 2018, partendo dalla Serie D e arrivando in Serie A e in Champions League.