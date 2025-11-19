Sorrento, Serpini: "Immediata sintonia con la dirigenza. Dobbiamo lavorare forte"

A corredo della nota ufficiale del Sorrento con la quale si è data notizia della nomina di Cristian Serpini come nuovo allenatore della prima squadra e di Davide Cacace a quella di direttore sportivo, arrivano anche alcune parole dell'ex tecnico del Carpi:

“Sono molto felice di misurarmi in questa realtà, di cui tutti mi hanno parlato un gran bene, e nel girone C che ho studiato approfonditamente negli ultimi mesi. Ho trovato grande disponibilità da parte della dirigenza e si è creata una immediata sintonia. Dobbiamo lavorare forte, tutti. Io sono al servizio dei calciatori per metterli nelle condizioni, spero, di rendere al meglio”.

Queste, invece, le parole di Cacace: “Sono determinato a dare il massimo per questi colori che ho sempre vestito con orgoglio - ha detto Cacace -. Il mio compito sarà quello di aiutare il mister ad inserirsi il più in fretta possibile nel nostro contesto ma anche quello di trasferire alla squadra un forte senso di identità perché la maglia del Sorrento va difesa con il massimo impegno e l’obiettivo salvezza va conseguito ad ogni costo nella speranza di fare presto ritorno a casa. Sarà determinante anche il contributo dei tifosi, cui chiedo di starci vicino come solo loro sanno fare sia in casa che in trasferta”.