Napoli, l'ex dg Marino su Conte: "Le sue dichiarazioni di pancia, non strategiche"

Torna il campionato dopo la sosta per le Nazionali: in attesa del sorteggio di domani per i playoff in vista del Mondiale, si avvicina anche il weekend di Serie A. Si riparte con una certa bagarre in vetta alla classifica, con diverse squadre ancora in piena corsa per il titolo, racchiuse in pochi punti.

Il dirigente Pierpaolo Marino, con un passato nella dirigenza di Napoli e Roma - fra le altre - ne ha parlato nel corso di un'intervista ai microfoni di Radio Radio.

In merito alla situazione del Napoli ed alle polemiche che hanno seguito certe dichiarazioni del tecnico Antonio Conte, Marino spiega: "Credo che quelle siano state dichiarazioni di pancia, non strategiche. Ho visto la partita, ed è stata veramente inguardabile. È comprensibile che una persona caratteriale come Conte, che nel post-gara tende spesso a dire la verità, abbia parlato con piena libertà. Mi ha colpito molto quando ha detto ‘non voglio accompagnare il morto’: una frase fortissima, che lasciava intendere possibili dimissioni o un abbandono".

Poi però precisa: "Non vedo però la situazione come tale da richiedere una conferma di fiducia, perché nessuno aveva messo in discussione Conte. L’ambiente napoletano è molto legato a lui, e il comunicato di De Laurentiis è stato più che chiarificatore, utile a tamponare l’impressione — per noi addetti ai lavori — che ci potesse essere un abbandono".