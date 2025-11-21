Bologna, Italiano su Dallinga: "È un altro giocatore. All'inizio faticava, anche per la lingua"

Nel corso della conferenza stampa che precede la gara contro l'Udinese il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato anche di alcuni singoli, da Sulemana a Pessina e Dominguez.

Come sta vedendo Sulemana?

"Deve farsi trovare pronto, nel momento in cui verrà chiamato in causa sono sicuro che farà bene. È un ragazzo serio che si sta allenando bene, ma nel suo ruolo in questo momento ci sono ragazzi che stanno facendo bene".

Come ha visto Pessina in queste settimane?

"Ero tranquillo quando ho dovuto scaraventarlo in campo contro il Napoli, forse quello agitato era lui. Tuttavia dopo i primi palloni toccati si è sciolto ed ha mostrato sicurezza nelle uscite. È un ragazzo che mi piace, è sempre sorridente, gli faccio tantissimi complimenti per come si sta comportando".

Cosa è mancato a Dominguez dopo l'esplosione dello scorso anno?

"È un ragazzo giovane. Anche Dallinga all'inizio ha faticato perché non conosceva la lingua, il metodo dell'allenatore e non aveva affiatamento con i compagni ed ora si sente un altro giocatore e un'altra persona. Penso che questo sia accaduto anche a Dominguez. Domani giocherà perché è giusto dargli questa opportunità, anche perché si è sempre allenato in silenzio ed ha subito panchine non per demeriti suoi ma perché nel suo ruolo - come per Sulemana - ci sono ragazzi altrettanto validi".