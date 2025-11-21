Altobelli: "Pio Esposito farà strada perché ha il gol nel sangue, lasciamolo crescere"

Lunga intervista ad Alessandro Altobelli, ex bandiera dell'Inter e campione del mondo con l'Italia nel 1982, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport:

Al Mondiale ci saremo?

"Dobbiamo! L’Italia i Mondiali non solo li gioca, ma li vince. Gattuso sta puntando sui giovani, spero che per marzo saremo pronti. Io ho fiducia, a patto che i giocatori capiscano una cosa: l’Italia viene prima di tutto".

Domenica c’è il derby. Quello di Spillo qual è?

"Tutti quelli in cui ha fatto festa l’Inter. Vincere un derby ti cambia la vita, ti senti un re… fino a quando non ne perdi uno. E segnare al Milan è il massimo, ti rimane dentro. Domenica sarà bellissimo: si affrontano due squadre da scudetto e in salute".

Chivu ci arriva da capolista in A e in Champions.

"Ha vinto tutto da giocatore e coi giovani ci sa fare. L’Inter non è per tutti, lui lo sta dimostrando".

Pio è partito da Brescia e oggi gioca e segna a 20 anni con l’Inter e la Nazionale. Le ricorda qualcuno?

"Conosco lui e la sua famiglia, è un ragazzo speciale che vive un momento bellissimo. Farà strada perché ha il gol nel sangue, ma lasciamolo crescere".