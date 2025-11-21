Serie B, 13ª giornata: Catanzaro-Pescara 1-2 al 45'. Corazza porta avanti il Delfino
Si è chiusa pochi istanti fa la prima frazione di gioco dell'anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie B. In campo Catanzaro e Pescara, attualmente ferme sull'1-2 grazie alle reti di Di Nardo e di Corazza (subentrato al posto dell'infortunato Andrea Oliveri) per il Delfino e di Brighenti per le Aquile del Sud.
SERIE B, 13ª GIORNATA
In corso
Catanzaro-Pescara 1-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' Corazza (P)
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Empoli
Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana
Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia