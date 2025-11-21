Altobelli: "Acerbi meriterebbe la Nazionale. Chiesa? Farebbe comodo, ma deve volerla"

"Penso che il sorteggio sia andato bene. L’Italia è l’Italia. È giusto rispettare tutte le nazionali perché non esiste nulla di facile, però siamo più forti delle nostre rivali. E se abbiamo paura di loro, allora è meglio stare a casa". A dirlo, nell'intervista a Tuttosport, è uno che di azzurro se ne intende come Alessandro "Spillo" Altobelli. "Non vedo l'ora sia marzo per vedere questi spareggi, sono convinto che faremo bene", sottolinea l'ex attaccante.

Altobelli, nella lunga intervista, parla anche di due calciatori che fino questo momento non ha preso parte al nuovo corso azzurro che vede Gennaro Gattuso come ct dell'Italia: "Se convocherei Acerbi in difesa per forza e esperienza? Lui è stato sempre uno che ha dato l’anima per le sue squadre. Meriterebbe di essere lì, anche per dare tanti consigli ai compagni di squadra. Ma Gattuso sa il fatto suo e sceglierà per il meglio"

Altobelli, infine, rivorrebbe Chiesa con l’Italia? L'ex attaccante risponde così: "Ha delle qualità e farebbe comodo. Qualora però non avesse voglia di indossare la maglia azzurra, è meglio che stia a casa e non vada in Nazionale".