Arbitri italiani, riforma rinviata: Zappi, Rocchi e Open VAR, è tutto in bilico

Il professionismo arbitrale può attendere. L'anno più difficile per la classe arbitrale italiana non produrrà la riforma strutturale immaginata dalla FIGC: al massimo, una revisione parziale. Il tavolo si è chiuso con un nulla di fatto e tutto è stato rimandato, perché troppi nodi restano irrisolti, a partire dal futuro della stessa Federazione.

Gravina aspetta i playoff: il calcio italiano trattiene il fiato

Il destino della FIGC, scrive oggi La Repubblica, è intrecciato con quello della Nazionale. Il 26 marzo l'Italia scenderà in campo contro l'Irlanda del Nord nei playoff di qualificazione al Mondiale, con una eventuale seconda partita il 31 contro Galles o Bosnia. Se il cammino dovesse interrompersi, il sistema calcio sarebbe già pronto a rimettere in discussione il consenso bulgaro (98,8%) con cui Gabriele Gravina è stato rieletto un anno fa. In questo clima, la FIGC non ha la forza politica per imporre uno stravolgimento dell'AIA. I club sono divisi: Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis sono su posizioni contrarie alla riforma, mentre anche i favorevoli ritengono prudente aspettare.

Il nodo Zappi: tutto si decide ad aprile

Lo snodo cruciale è fissato per aprile, quando il presidente dell'AIA Zappi discuterà il proprio ricorso al Collegio di Garanzia contro la squalifica di 13 mesi. Se la sanzione sarà confermata, Gravina proverà a sfruttare lo spettro della decadenza di Zappi, che trascinerebbe con sé l'intero Comitato nazionale, per portare dalla propria parte anche gli attuali oppositori interni. L'obiettivo è costruire un consenso sufficiente per approvare una "riformina" e scongiurare il commissariamento. Con una nuova AIA, o con un commissario, la FIGC lavorerebbe a nuove norme su organici e contratti. L'ipotesi più concreta è il ritorno a due CAN distinte, una per la Serie A e una per la Serie B, con stipendi professionistici riservati alla classe élite e costi sotto controllo.

Open VAR, announcement e ref cam: tre strumenti a rischio

Sul fronte della comunicazione e della tecnologia, il panorama è altrettanto incerto. L'Open VAR su DAZN rischia la cancellazione: gli arbitri sono insofferenti verso i vertici che ammettono pubblicamente gli errori in televisione. Le emittenti, dal canto loro, spingono per rendere obbligatoria la diffusione di tutti i dialoghi con la sala VAR, per non essere accusate di occultare verità scomode. Potrebbero sparire anche l'announcement, la spiegazione a voce dell'arbitro al pubblico, e la Ref Cam, le riprese in soggettiva. Nell'AIA tutti sono consapevoli del rischio di un vero e proprio terremoto. Non a caso, Daniele Orsato e Stefano Braschi, entrambi vicini all'attuale vertice, avrebbero già sfiorato durante un meeting tecnico in una sezione emiliana discorsi interpretati da alcuni come il prologo di una campagna elettorale.

Il futuro del designatore: Rocchi verso l'addio, Rosetti è il sogno

Il contratto di Gianluca Rocchi scade a giugno e, allo stato attuale, lo stesso designatore non sembrerebbe intenzionato a rinnovare. La FIGC guarda con interesse a Roberto Rosetti, designatore UEFA e sostenitore di un VAR meno invasivo. Riportarlo in Italia, tuttavia, si preannuncia come un'operazione complicatissima, soprattutto nell'attuale clima di incertezza. Prima che il mondo arbitrale possa trovare un nuovo assetto, c'è ancora molta strada da percorrere.