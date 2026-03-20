Tre anni più opzione per il quarto: la Juventus vuole il sì di Bernardo Silva e alza il tiro

La Juventus tenta il grande colpo. Bernardo Silva resta uno degli obiettivi della dirigenza della Continassa per la prossima stagione. La stella portoghese saluterà il Manchester City al termine della stagione e l'ultima in Champions League alla corte di Pep Guardiola è stata molto amara: eliminazione con il Real Madrid dopo due sconfitte negli ottavi di finale e cartellino rosso nella seconda partita all'Etihad Stadium dopo una manciata di minuti per un tocco di braccio evidente sulla linea di porta.

I bianconeri adesso puntano fortemente il giocatore per averlo a disposizione dal prossimo luglio. Silva potrebbe certamente essere l'innesto che possa inalzare la qualità e dare imprevedibilità alla manovra. A sponsorizzare il 31enne esterno ci ha pensato in passato il connazionale Francisco Conceiçao che aveva dichiarato: "Se Bernardo Silva mi chiede della Juventus gli dirò che qui vogliamo vincere. Bernardo è un top e tutti i club del mondo lo vorrebbero dalla loro parte".

E la Juve è pronta ad alzare la posta per cercare di ingaggiarlo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza è pronta ad offrire all'esterno d'attacco lusitano un contratto molto corposo di tre anni con opzione per il quarto per strappare il sì del calciatore.