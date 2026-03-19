Serie C, la FIGC respinge i ricorsi per Semprini e Menicucci. Ridotta la squalifica a Lionetti

Poco fa è arrivata la sentenza della Corte Sportiva d'Appello, che ha respinto i ricorsi presentati dalla Sambenedettese e dal Bra per le squalifiche di Mauro Semprini ed Ettore Rodolfo Menicucci. Diverso invece il discorso per Giorgio Lionetti del Bra, le cui giornate sono state ridotte a 2. Di seguito il comunicato ufficiale:

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente Sara Di Cunzolo - Componente Paolo Tartaglia - Componente (relatore) Franco Granato - Rappresentante A.I.A. nell'udienza del 19 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza n. 0253/CSA/2025- 2026, proposto dalla società U.S. Sambenedettese S.r.l. in data 13.03.2026 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mauro Semprini in relazione alla gara Guidonia Montecelio/Sambenedettese dell’8.03.2026; udito l'Avv. Luca Gualazzini per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe".

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente Sara Di Cunzolo - Componente (relatore) Arnaldo Morace Pinelli - Componente Franco Granato - Rappresentante A.I.A. nell'udienza del 19 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0250/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Menicucci Ettore Rodolfo in data 13.03.2026 avverso la sanzione dell’inibizione fino al 24.3.2026 inflitta in relazione alla gara Vis Pesaro/Bra del 04.03.2026; uditi l'Avv. Mattia Grassani e il Sig. Menicucci Ettore Rodolfo; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto".

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente Sara Di Cunzolo - Componente Arnaldo Morace Pinelli - Componente (relatore) Franco Granato - Rappresentante A.I.A. nell'udienza del 19 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0249/CSA/2025-2026, proposto dal calciatore Giorgio Lionetti in data 13.03.2026 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta in relazione alla gara Vis Pesaro/Bra del 04.03.2026; uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Giorgio Lionetti; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara".