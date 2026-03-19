TMW Radio Bucchioni: "Milan, non è Kean la prima scelta ma Retegui. E su Palladino dico..."

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Atalanta, un altro duro ko in Champions:

"Quelli dell'Atalanta sono schiaffoni voluti dall'atteggiamento dell'allenatore. Fossi andato con meno presunzione, ne avrebbe presi di meno. Così è devastante per l'immagine. Il divario lo conoscevi, dovevi contenere un po'. Andare a sfidarli così...c'era un modo per non essere ridicolizzati e uscire in maniera decorosa. Con Gasperini non sarebbe andata così. Palladino ha una certa presunzione calcistica...".

Italiane male in Champions:

"Il Napoli si è buttato via in certe partite, il valore è superiore al trentesimo posto. Anche la Juve, ma se Spalletti fosse arrivato prima. Ci sono errori che hanno caratterizzato questa Champions. C'è un divario netto di ricavi tra Italia e altri campionati. E' un mondo che non ci appartiene purtroppo, come fai ad andare a comprare un big? Ti vanno via anche i tuoi, gli italiani...".

Milan, sarà pace tra Pulisic e Leao?

"Se gli metti attorno una squadra forte, ti rende Leao. Puoi ancora farci 40-50 mln per lui...Sento parlare di Kean al Milan ma non è il primo nome della lista di Allegri. Direi Retegui. Di Kean sa pregi e difetti Allegri, che lo ha già bocciato una volta...".

Come vede la Fiorentina stasera?

"Non è una partita semplice. Il tesoro dell'andata non è molto. E' un brutto campo, è una squadra tecnica, ottima nella fase difensiva. Deve presentarsi con la formazione migliore e non pensare all'Inter. Se passi il turno, entri in un clima virtuoso".