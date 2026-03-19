Giornata storica per la Dolomiti Bellunesi: Beckham ha firmato la maglia del club veneto

Quello che è successo oggi è sicuramente qualcosa di storico per la Dolomiti Bellunesi. David Beckham, ex centrocampista e campione inglese ha firmato la maglia del club veneto nell'incontro che ha avuto quest'oggi nella sede della società con Matteo Roncalli, membro del CdA, e Piero Sponga. Il cimelio verrà custodito con cura ed è già stato esposto sui social.

La descrizione del post recita così: "Ci sono divise che raccontano storie. E firme che le rendono ancora più grandi: come quella di David Beckham sul rosa dolomitico. Grazie al componente del CdA Matteo Roncalli e a Piero Sponga, ora la maglia è custodita in sede. E pronta a ispirare".