Duttilità e spirito di gruppo: Sabelli, una delle colonna dello spogliatoio del Genoa

La foto di Verona è l'esempio di come il gruppo sia compatto. Tutti uniti, festanti, sotto la Gradinata Nord formato trasferta al "Bentegodi". Era da poco finita la sfida contro l'Hellas e il Genoa aveva conquistato tre punti importantissimi per la salvezza. A tenere il cellulare il mano e in primo piano c'era lui: Stefano Sabelli. Una delle colonne dello spogliatoio rossoblù insieme ad altri veterani partendo dal capitano Vasquez arrivando a Ruslan Malinovskyi passando per Morten Frendrup, Vitinha, Junior Messias e Leo Ostigard.

Duttilità e disponibilità con i compagni

Alla seconda presenza consecutiva dal primo minuto dopo diverse partite in panchina o da subentrato, l'esterno romano ha sfoderato ottime prestazioni anche sulla fascia sinistra, lato del campo opposto a quello a cui abitualmente è abituato a ricoprire. Duttilità ma anche professionalità con gli allenamenti sempre effettuati al 100% oltre alla disponibilità in campo per i compagni quando magari lui li guardava da bordo campo.

12 gare in stagione

"Sabelli contro la Roma ha fatto troppo bene per tenerlo fuori", ha dichiarato ieri in conferenza stampa Daniele De Rossi che proprio in questi minuti sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Uno di questi sarà proprio quello fra Sabelli e Norton-Cuffy ma presto avremo la risposta. Il numero 20 del Grifone ha disputato 12 gare fra campionato e Coppa Italia di cui sei dal primo minuto.