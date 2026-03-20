Modena, Sottil: "Mantova in forma, ma puntiamo ai playoff. Sersanti recuperato"

Dopo la vittoria ottenuta nel match dello scorso weekend contro lo Spezia e aver saltato, causa maltempo, la sfida di Catanzaro prevista per il turno infrasettimanale di Serie B, il Modena di Andrea Sottil si appresta ad affrontare la sfida contro il Mantova sul prato del 'Braglia'.

"Nel torneo di Serie B non c’è un match più semplice degli altri - ha spiegato il tecnico dei Canarini nel corso della consueta conferenza stampa prepartita (fonte AvantiGialli) -, i nostri avversari sono in forma, corrono e dall’arrivo di Modesto in panchina si registra una media punti particolarmente importante. Il nostro obiettivo, rispettando l’avversario, è quello di fare risultato per consolidare la nostra posizione in graduatoria che è prestigiosa.

Ci eravamo preparati molto bene per il match con i calabresi - continua Sottil tornando a parlare del rinvio della sfida di Catanzaro - , è arrivata una notizia che non dipende da noi e non abbiamo potuto fare altro che prenderne atto. Non aver giocato ha permesso a tutti di fare più allenamenti e ci ha aiutato a a recuperare energie nei calciatori più stanchi. Ad esempio Sersanti ha messo un po’ di chilometri, in questi giorni ci siamo allenati forti e siamo pronti per la sfida con il Mantova".

Spazio, infine, ad una valutazione sul momento della formazione emiliana: "Il Modena è sesto e conosce bene l’importanza di tutte le gare che mancano da qui alla fine della stagione regolare. Il nostro obiettivo più importante da inizio ritiro è centrare i playoff e stiamo lavorando per questo”.