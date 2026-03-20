Due fondi USA interessati alla Cremonese. Dal gruppo Arvedi: "Al momento no trattative"

I fondi USA guardano con attenzione alla Cremonese. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, due gruppi statunitensi sarebbero interessati al club grigiorosso. Uno sarebbe un fondo specializzato sull’intrattenimento, l’altro un club deal di imprenditori americani, in sostanza una cordata, alla cui guida vi sarebbe l’imprenditore Jamie Welch, che ha già investito nel calcio europeo acquistando lo Yverdon Sport FC, in Svizzera.

Da capire la possibilità che il gruppo Arvedi ceda il club: lo stesso quotidiano, citando un portavoce della proprietà, riferisce che al momento non vi sono trattative in corso. Il cavaliere Giovanni Arvedi ha rilevato la Cremonese nel 2007, riportandola in Serie A.

Al netto di questo aspetto, alla società sarebbero arrivate manifestazioni di interesse, e al lavoro vi sarebbe la piattaforma di advisor Tifosy, guidata dall’italiano Fausto Zanetti.