TMW Radio Napoli, avanti ancora con Lukaku? Il commento degli opinionisti

Nove partite per Romelu Lukaku per confermarsi al Napoli anche per la prossima stagione. Ma qual è il profilo migliore per il Napoli il prossimo anno? Ecco cosa hanno detto gli ospiti di TMW Radio.

Gigi Maifredi: "Molto dipenderà dalla voglia di Lukaku di essere protagonista o meno. Di idee ora ce ne sono tante, ma ad oggi se avessi a disposizione il belga lo terrei in forma con degli allenamenti personalizzati. Di certo lo butterei a mare".

Luciano Marangon: "Nel mondo ci sono giocatori fra i migliori che hanno quarant'anni, quindi lui a trentatré anni potrà essere ancora utile. Per le coppe europee di certo bisognerà qualcosa in più, dato che quest'anno le cose non sono andate bene. Di certo sul mercato bisongerà fare qualcosa per rendere la squadra competitiva cnhe in ambito internazionale".

Fabio Santini: "Secondo me dipenderà da dove andrà Conte, tutto sommato poi rimarrà il tecnico ma l'attaccante no. Non lo vedo più motivato, al di là degli infortuni avuti".

Federico Bertone: "Se dovesse rimanere Conte, un altro anno resterà. Poi non è facile vendere Lukaku, ha un ingaggio alto e viene da un anno di inattività. Se va via Conte poi..."

Massimo Brambati: "Penso che rimanga anche Antonio Conte, ma deve far vedere di aver recuperato. Fisicamente non mi sembra più lui e non mi sembra una questione atletica ma più di un'operazione che ha lasciato qualcosa su un calciatore che non ha più 30 anni".