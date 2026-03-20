Serie C, 33ª giornata: occasione Arezzo, nel Girone C lunedì di fuoco. La guida completa

Dopo i primi responsi avuto nel precedente turno, prende il via la 33ª giornata di Serie C, con cinque anticipi in programma nella serata di oggi. E con tantissime sfide e spunti d'interesse sparsi per tutto il weekend.

GIRONE A

Dopo la promozione del Vicenza in B, nella parte alta c'è solo da determinare la griglia playoff, mentre sul lato opposto della classifica rischiano la retrocessione diretta Pro Patria e Virtus Verona, che staccano ben più di otto punto dalle possibili rivali per i playout; ricordiamo che prima del verdetto della compagine biancorossa, c'era stato un'altra "sentenza" in questo raggruppamento, ovvero la retrocessione in Serie D della Triestina, prima compagine professionista a far emanare un verdetto.

GIRONE B

Con il riposo forzato dell'Ascoli, l'Arezzo ha l'occasione per riprendere fiato e allontanarsi di nuovo di cinque punti dalla compagine marchigiana, ma chiaramente servirà una vittoria nell'anticipo contro un Bra in lotta per la salvezza, che dovrà guardare con attenzione anche a un interessante scontro diretto, quello tra Perugia e Torres.

GIRONE C

Un lunedì di fuoco quello che si prospetta per il raggruppamento, visto che le prime tre forze della classe saranno in campo proprio tra tre giorni ma attenzione anche allo scontro salvezza tra Picerno e Siracusa; contro il Foggia, invece, la Cavese ha l'occasione per mettere un tassello in più verso la salvezza.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

33ª GIORNATA – 20-21-22-23 MARZO 202

GIRONE A

Venerdì 20 marzo

Ore 20.30 – Trento-Triestina

Ore 20.30 – Virtus Verona-AlbinoLeffe

Sabato 21 marzo

Ore 14.30 – Giana Erminio-Pergolettese

Ore 14.30 – Union Brescia-Ospitaletto

Ore 17.30 – Pro Vercelli-Lumezzane

Ore 17.30 – Renate-Vicenza

Domenica 22 marzo

Ore 12.30 – Pro Patria-Lecco

Ore 14.30 – Novara-Alcione Milano

Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Cittadella

Ore 17.30 – Inter U23-Dolomiti Bellunesi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 78, Brescia 58, Lecco 54, Trento 54, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Lumezzane 44, Giana Erminio 42, Inter U23 42, Pro Vercelli 41, Novara 41, AlbinoLeffe 40, Ospitaletto 37, Arzignano 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 4

N.B. - Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Venerdì 20 marzo

Ore 20.30 – Bra-Arezzo

Ore 20.30 – Perugia-Torres

Ore 20.30 – Ternana-Sambenedettese

Sabato 21 marzo

Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Vis Pesaro

Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Gubbio

Ore 14.30 – Pianese-Pontedera

Ore 17.30 – Campobasso-Forlì

Ore 17.30 – Carpi-Pineto

Ore 17.30 – Ravenna-Livorno

Riposa – Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 67, Ascoli 65*, Ravenna 58*, Pineto 45, Campobasso 45, Pianese 43, Juventus Next Gen 43, Gubbio 42, Vis Pesaro 42, Ternana 42, Livorno 37*, Forlì 35, Guidonia Montecelio 35, Carpi 34*, Perugia 31, Torres 30*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 21 marzo

Ore 14.30 – Atalanta U23-Casertana

Domenica 22 marzo

Ore 12.30 – Cavese-Foggia

Ore 14.30 – Audace Cerignola-Giugliano

Ore 14.30 – Cosenza-Latina

Ore 14.30 – Siracusa-Picerno

Ore 14.30 – Sorrento-Crotone

Ore 14.30 – Trapani-Potenza

Lunedì 23 marzo

Ore 20.30 – Catania-Casarano

Ore 20.30 – Monopoli-Benevento

Ore 20.30 – Salernitana-Team Altamura

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 53, Crotone 51, Audace Cerignola 48, Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva