Padova, Peghin: "Andreoletti non si discute, abbiamo rispetto di chi dirige la squadra"

Intervistato dal Corriere del Veneto, il presidente del Padova Francesco Peghin ha confermato la fiducia nel tecnico Matteo Andreoletti nonostante il momento di difficoltà del club biancoscudato: "Siamo entrati in un momento complicato ma abbiamo comunque la volontà di uscirne il prima possibile. Non dobbiamo farci prendere dal panico e dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto sinora: è vero che il distacco della zona playout sia ridotto, ma oggi saremo comunque salvi"

Vi eravate immaginati un campionato diverso?

"Ci eravamo un po’ illusi. Speravamo che, arrivati a questo punto, avremmo avuto un vantaggio sulla zona retrocessione più ampio. Non dico che pensassimo ai playoff, però speravamo di non dover arrivare col fiatone a questo rush finale".

Dopo il ko nel derby, il ds Mirabelli ha dichiarato che Andreoletti non si discute. È questa la vostra linea?

"Quanto ha dichiarato Mirabelli, rappresenta in toto il nostro pensiero. Alessandro Banzato è un patron che non entra a gamba tesa nell’area tecnica, è diverso da Cestaro, che aveva un carattere particolare. Abbiamo pieno rispetto di chi gestisce e dirige la squadra le parole di Mirabelli sono le nostre"