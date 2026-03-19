Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna

Importante novità per il calcio femminile, dal Consiglio FIFA tenutosi oggi a Zurigo. Per promuovere la parità di genere, d’ora in poi tutte le competizioni femminili della FIFA includeranno l’obbligo che l’allenatore capo e/o almeno uno degli assistenti allenatori, nonché un membro dello staff medico della squadra e due dei funzionari in panchina, siano donne.

La misura entrerà in vigore, di fatto, a settembre con i Mondiali Under 20, e si applicherà soprattutto al Mondiale 2027 in Brasile. Non riguarderà soltanto le nazionali, ma anche i club, dato che la FIFA organizza la Champions Cup e il Club Wordl Club. La UEFA, inoltre, ha una politica simile già dalla stagione 2020-21.

Delle 32 squadre presenti al Mondiale 2023, secondo quanto riferito dal Telegraph, solo 12 erano guidate da donne, tra cui l’Inghilterra di Sarina Wiegman: “Oggi non ci sono abbastanza donne nel ruolo di allenatore. Dobbiamo fare di più per accelerare il cambiamento, creando percorsi più chiari, ampliando le opportunità e aumentando la visibilità delle donne a bordo campo”, ha dichiarato Jill Ellis, chief football officer della FIFA.